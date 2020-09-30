Кабинет министров перенес рабочие дни в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Источник: народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшнем заседании (30 сентября – ред.) Кабмин также принял проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году".

Детали: Согласно документу, руководителям учреждений и организаций рекомендовали перенести в 2021 году рабочие дни:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Решение Кабмина не касается органов Пенсионного фонда, АО "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений.