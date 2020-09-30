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Правительство утвердило дополнительные выходные в 2021 году

Среда, 30 сентября 2020, 15:32
Фото tv7plus.com

Кабинет министров перенес рабочие дни в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Источник: народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшнем заседании (30 сентября – ред.) Кабмин также принял проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году".

Детали: Согласно документу, руководителям учреждений и организаций рекомендовали перенести в 2021 году рабочие дни:

  • с пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Решение Кабмина не касается органов Пенсионного фонда, АО "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровпразднования


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