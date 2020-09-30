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Бойовики атакували українські позиції: є поранений

Середа, 30 вересня 2020, 15:55

У середу бойовики обстріляли з гранатомета позиції українських військових в районі Зайцевого, внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Джерело: пресслужба ОТУ "Північ"

Дослівно: "30 вересня у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета.

Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення".

Деталі: Повідомляється, що воїна доправили до лікувального закладу. Наразі стан його здоров’я – задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Українська правда
Теми: бойові діївійнаДонбас


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