Бойовики атакували українські позиції: є поранений
Середа, 30 вересня 2020, 15:55
У середу бойовики обстріляли з гранатомета позиції українських військових в районі Зайцевого, внаслідок обстрілу 1 військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Джерело: пресслужба ОТУ "Північ"
Дослівно: "30 вересня у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета.
Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення".
Деталі: Повідомляється, що воїна доправили до лікувального закладу. Наразі стан його здоров’я – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
Українська правда