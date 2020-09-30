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Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый

Среда, 30 сентября 2020, 15:55
Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый

В среду боевики обстреляли из гранатомета позиции украинских военных в районе Зайцевого, в результате обстрела 1 военнослужащий получил осколочное ранение.

Источник: пресс-служба ОТУ "Північ"

Дословно: "30 сентября в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета.

Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение".

Детали: Сообщается, что воина доставили в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Украинская правда

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Темы: боевые действиявойнаДонбасс
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