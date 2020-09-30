Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый
Среда, 30 сентября 2020, 15:55
В среду боевики обстреляли из гранатомета позиции украинских военных в районе Зайцевого, в результате обстрела 1 военнослужащий получил осколочное ранение.
Источник: пресс-служба ОТУ "Північ"
Дословно: "30 сентября в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета.
Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение".
Детали: Сообщается, что воина доставили в лечебное учреждение. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Украинская правда