Жовтень прийде з дощами і холодом

У перші дні жовтня в Україні очікується прохолодна погода, дощі та грози.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Пряма мова Діденко: "1-го жовтня волога дощова погода переважатиме на Заході, Півночі, Півдні та у більшості центральних областей. Східна частина та Дніпро з районами побудуть без опадів, але з сильним вітром".

Деталі: 1 жовтня вночі +10+12, вдень +15+18 градусів, на Півдні +17+20 градусів, у західних областях +13+16 градусів.

У Києві жовтень прийде з дощами та вітром, вдень до +17 градусів.

2 жовтня в Україні, крім східних областей, дощі, на Півдні – з грозами. Температура повітря вночі +9+11, вдень на Заході і Півночі +15+17, на Сході і Півдні до +23.