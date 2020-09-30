Октябрь придет с дождями и холодом
Среда, 30 сентября 2020, 15:58
В первые дни октября в Украине ожидается прохладная погода, дожди и грозы.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Прямая речь Диденко: "1 октября дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей. Восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром".
Детали: 1 октября ночью +10+12, днем +15+18 градусов, на юге +17+20 градусов, в западных областях +13+16 градусов.
В Киеве октябрь придет с дождями и ветром, днем до +17 градусов.
2 октября в Украине, кроме восточных областей, дожди, на юге – с грозами. Температура воздуха ночью +9+11, днем на Западе и Севере +15+17 на Востоке и Юге до +23.
Украинская правда