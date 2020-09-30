Октябрь придет с дождями и холодом

В первые дни октября в Украине ожидается прохладная погода, дожди и грозы.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "1 октября дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей. Восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром".

Детали: 1 октября ночью +10+12, днем ​​+15+18 градусов, на юге +17+20 градусов, в западных областях +13+16 градусов.

В Киеве октябрь придет с дождями и ветром, днем ​​до +17 градусов.

2 октября в Украине, кроме восточных областей, дожди, на юге – с грозами. Температура воздуха ночью +9+11, днем ​​на Западе и Севере +15+17 на Востоке и Юге до +23.