Меркель підтвердила, що зустрінеться з Тихановською

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель найближчим часом зустрінеться з білоруським опозиційним лідером Світланою Тихановською.

Про це вона сказала під час промови в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

У своєму виступі Меркель висловила захоплення жінками, які беруть участь у протестах в Білорусі, та їхньою боротьбою за "вільне життя, вільне від корупції".

"Я можу лише сказати, що захоплююся цим і вважаю це справді вражаючим", - сказала Меркель.

Меркель нагадала, що Європейський Союз не визнав Александра Лукашенко переможцем серпневих виборів, і тому розгляне свої відносини з Мінськом під час саміту лідерів ЄС цього тижня.

Меркель не сказала, де і коли відбудеться зустріч, але прессекретар білоруського політика раніше заявила, що Тихановська відвідає Берлін 5-6 жовтня.

Нагадаємо, Тихановська зустрілася у вівторок у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном.