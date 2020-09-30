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Меркель подтвердила, что встретится с Тихановской

Среда, 30 сентября 2020, 16:05

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время встретится с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской.

Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем выступлении Меркель выразила восхищение женщинами, которые участвуют в протестах в Беларуси, и их борьбой за "свободную жизнь, свободную от коррупции".

"Я могу только сказать, что восхищаюсь этим и считаю это действительно впечатляющим", - сказала Меркель.

Меркель напомнила, что Европейский Союз не признал Александра Лукашенко победителем августовских выборов, и поэтому рассмотрит свои отношения с Минском во время саммита лидеров ЕС на этой неделе.

Меркель не сказала, где и когда состоится встреча, но пресс-секретарь белорусского политика ранее заявила, что Тихановская посетит Берлин 5-6 октября.

Напомним, Тихановская встретилась во вторник в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Темы: БеларусьМеркельТихановская
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