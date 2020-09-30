В Одессе за кресло мэра поборются 2 Зеленских, 5 Филимоновых и Саакашвили

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.

Источник: Постановления Одесской территориальной избирательной комиссии

Детали: ТИК зарегистрировала таких кандидатов в мэры Одессы:

Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения ( "Блок Михеила Саакашвили")

Максим Болдин ( "Перешога Пальчевского")

Дмитрий Голубов ( "Блок Дмитрия Голубова")

Дарт Вейдер ( "Блок Дарта Вейдера");

Александр Зеленский ( "Молодю до влады")

Василий Зеленский ( "Цыганская партия Украины")

Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ( "Зеленые")

Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения ( "Студенческая партия Украины")

Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ( "Наша земля")

Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ( "Стабильность и справедливость")

Марьяна Трунина (самовыдвижение)

Виктория Стоянова (самовыдвижение)

Игорь Щербина (самовыдвижение)

Петр Обухов ( "Европейская солидарность")

Николай Скорик (ОПЗЖ)

Эдуард Гурвиц ( "Блок Эдуарда Гурвица")

Альберт Байжанов ( "За права человека")

Евгений Червоненко ( "Наш край")

Олег Михайлик (самовыдвижение)

Сергей Варламов ( "Национальный корпус")

Наталья Делиева ("Голос")

Сергей Кивалов ( "Украинская морская партия Сергея Кивалова")

Юрий Печерский (самовыдвижение)

Сергей Калинчук ( "За майбутне")

Станислав Домбровский (самовыдвижение)

Геннадий Труханов ( "Доверяй делам")

Олег Николаевич Филимонов ( "Слуга народа")

Михаил Кузаконь (самовыдвижение)

Ибрагим Морис (самовыдвижение)

В то же время ТИК отказала в регистрации кандидату-однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.

Передиситория:

Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилася период подачи документов в кандидаты.