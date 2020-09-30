В Одессе за кресло мэра поборются 2 Зеленских, 5 Филимоновых и Саакашвили
Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.
Источник: Постановления Одесской территориальной избирательной комиссии
Детали: ТИК зарегистрировала таких кандидатов в мэры Одессы:
Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения ( "Блок Михеила Саакашвили")
Максим Болдин ( "Перешога Пальчевского")
Дмитрий Голубов ( "Блок Дмитрия Голубова")
Дарт Вейдер ( "Блок Дарта Вейдера");
Александр Зеленский ( "Молодю до влады")
Василий Зеленский ( "Цыганская партия Украины")
Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ( "Зеленые")
Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения ( "Студенческая партия Украины")
Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ( "Наша земля")
Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ( "Стабильность и справедливость")
Марьяна Трунина (самовыдвижение)
Виктория Стоянова (самовыдвижение)
Игорь Щербина (самовыдвижение)
Петр Обухов ( "Европейская солидарность")
Николай Скорик (ОПЗЖ)
Эдуард Гурвиц ( "Блок Эдуарда Гурвица")
Альберт Байжанов ( "За права человека")
Евгений Червоненко ( "Наш край")
Олег Михайлик (самовыдвижение)
Сергей Варламов ( "Национальный корпус")
Наталья Делиева ("Голос")
Сергей Кивалов ( "Украинская морская партия Сергея Кивалова")
Юрий Печерский (самовыдвижение)
Сергей Калинчук ( "За майбутне")
Станислав Домбровский (самовыдвижение)
Геннадий Труханов ( "Доверяй делам")
Олег Николаевич Филимонов ( "Слуга народа")
Михаил Кузаконь (самовыдвижение)
Ибрагим Морис (самовыдвижение)
В то же время ТИК отказала в регистрации кандидату-однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.
Передиситория:
Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилася период подачи документов в кандидаты.