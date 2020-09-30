Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе за кресло мэра поборются 2 Зеленских, 5 Филимоновых и Саакашвили

Среда, 30 сентября 2020, 16:22
В Одессе за кресло мэра поборются 2 Зеленских, 5 Филимоновых и Саакашвили

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.

Источник: Постановления Одесской территориальной избирательной комиссии

Детали: ТИК зарегистрировала таких кандидатов в мэры Одессы:

Саакашвили Михеил Владимирович 1990 года рождения ( "Блок Михеила Саакашвили")

Максим Болдин ( "Перешога Пальчевского")

Дмитрий Голубов ( "Блок Дмитрия Голубова")

Дарт Вейдер ( "Блок Дарта Вейдера");

Александр Зеленский ( "Молодю до влады")

Василий Зеленский ( "Цыганская партия Украины")

Олег Викторович Филимонов 1992 года рождения ( "Зеленые")

Олег Анатольевич Филимонов 1971 года рождения ( "Студенческая партия Украины")

Олег Викторович Филимонов 1994 года рождения ( "Наша земля")

Олег Викторович Филимонов 1973 года рождения ( "Стабильность и справедливость")

Марьяна Трунина (самовыдвижение)

Виктория Стоянова (самовыдвижение)

Игорь Щербина (самовыдвижение)

Петр Обухов ( "Европейская солидарность")

Николай Скорик (ОПЗЖ)

Эдуард Гурвиц ( "Блок Эдуарда Гурвица")

Альберт Байжанов ( "За права человека")

Евгений Червоненко ( "Наш край")

Олег Михайлик (самовыдвижение)

Сергей Варламов ( "Национальный корпус")

Наталья Делиева ("Голос")

Сергей Кивалов ( "Украинская морская партия Сергея Кивалова")

Юрий Печерский (самовыдвижение)

Сергей Калинчук ( "За майбутне")

Станислав Домбровский (самовыдвижение)

Геннадий Труханов ( "Доверяй делам")

Олег Николаевич Филимонов ( "Слуга народа")

Михаил Кузаконь (самовыдвижение)

Ибрагим Морис (самовыдвижение)

В то же время ТИК отказала в регистрации кандидату-однофамильцу нынешнего мэра Одессы Богдану Труханову.

Передиситория:

Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилася период подачи документов в кандидаты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессавиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: