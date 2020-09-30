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В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице

Среда, 30 сентября 2020, 17:16

В Киеве в Шевченковском районе столицы нашли женщину с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей. Бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии скончалась.

Детали: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Его разыскивают.

Следователи проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщину избили.

Украинская правда
Темы: полицияКиевСШАубийство


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