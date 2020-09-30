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Суд не пустив партію "Демсокира" на вибори в Києві

Середа, 30 вересня 2020, 17:33
Суд не пустив партію Демсокира на вибори в Києві

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову партії "Демократична сокира", яка оскаржувала не допуск до виборів у Київраду.

Джерело: ОАСК

Деталі: Партія оскаржувала постанову Київської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Київради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Київської міської організації політичної партії "Демократична сокира" у єдиному багатомандатному виборчому окрузі та територіальних виборчих округах на виборах 25 жовтня 2020 року.

Підставою для відмови у реєстрації кандидатів стало те, що грошова застава була внесена із порушенням.

А саме – кошти були внесені не місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на посаду, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня.

В ході розгляду справи ОАСК встановив, що відмова виборчої комісії обгрунтована.

"Українська правда" у Threads

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