Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд не пустил партию "Демократична сокира" на выборы в Киеве

Среда, 30 сентября 2020, 17:33

Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска партии "Демократична сокира", которая оспаривала недопуск к выборам в Киевсовет.

Источник: ОАСК

Детали: Партия обжаловала постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета, включенных в единый и территориальный избирательные списки Киевской городской организации политической партии "Демократична сокира" в едином многомандатном избирательном округе и территориальных избирательных округах на выборах 25 октября 2020 года.

Основанием для отказа в регистрации кандидатов стало то, что денежный залог был внесен с нарушением.

А именно - средства были внесены не местной организацией политической партии, выдвинувшей кандидата на должность, или местной организацией соответствующей партии высшего уровня.

В ходе рассмотрения дела ОАСК установил, что отказ избирательной комиссии обоснован.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице

Боевики атаковали украинские позиции: есть раненый

инфографикаПравительство утвердило дополнительные выходные на следующий год

"Он предал президента": у Тищенко отреагировали на обвинения Лероса

Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов

Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Все новости...
Последние новости
18:43
Международные эксперты считают реалистичной приватизацию Приватбанка до 2025 года
18:27
Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
18:16
фото, видеоНа Луганщине масштабные пожары: эвакуируют села, задействованы почти 200 пожарных
18:11
"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод
17:54
видеоБоевики завербовали чиновницу Луганской ОГА
17:50
"Укрспирт" выставил на приватизацию пятый завод
17:38
Гривня немного укрепилась по результатам межбанковского дня
17:33
Суд не пустил партию "Демократична сокира" на выборы в Киеве
17:32
Сколько стоит жилье в столице — исследование
17:16
В Киеве избили сотрудницу посольства США: она умерла в больнице
Все новости...