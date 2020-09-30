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Суд не пустил партию "Демократична сокира" на выборы в Киеве

Среда, 30 сентября 2020, 17:33
Суд не пустил партию Демократична сокира на выборы в Киеве

Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска партии "Демократична сокира", которая оспаривала недопуск к выборам в Киевсовет.

Источник: ОАСК

Детали: Партия обжаловала постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета, включенных в единый и территориальный избирательные списки Киевской городской организации политической партии "Демократична сокира" в едином многомандатном избирательном округе и территориальных избирательных округах на выборах 25 октября 2020 года.

Основанием для отказа в регистрации кандидатов стало то, что денежный залог был внесен с нарушением.

А именно - средства были внесены не местной организацией политической партии, выдвинувшей кандидата на должность, или местной организацией соответствующей партии высшего уровня.

В ходе рассмотрения дела ОАСК установил, что отказ избирательной комиссии обоснован.

Украинская правда

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