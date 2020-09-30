Папа Римський відмовив Помпео в аудієнції, Ватикан незадоволений критикою США

Ватикан відхилив прохання держсекретаря США Майка Помпео про аудієнцію у Папи римського Франциска, і звинуватив його в спробі втягнути католицьку церкву в президентські вибори в США через засудження її відносин з Китаєм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео сьогодні прибув з візитом до Рима, а минулого тижня опублікував статтю і серію твітів, в яких звинуватив Церкву в тому, що вона піддає ризику свій "моральний авторитет", продовжуючи угоду з Китаєм про призначення єпископів.

Помпео в середу повторив своє засудження політики Китаю щодо свободи віросповідання на заході, організованому посольством США при Святому Престолі.

Два високопоставлених дипломати Ватикану, державний секретар кардинал П'єтро Паролін і міністр закордонних справ архієпископ Поль Галлахер, заявили, що Франциск відхилив прохання Помпео про аудієнцію, оскільки Папа уникає зустрічей з політиками перед виборами.

"Так, він просив. Але Папа вже ясно сказав, що політичні діячі не приймаються в період виборів. Це - причина", - сказав Паролін.

Угода Ватикану з Пекіном, укладена два роки тому, дає Папі право голосу при призначенні китайських єпископів. Термін її дії закінчується наступного місяця, але очікується, що вона буде продовжена.

Офіційні особи в Святому Престолі кажуть, що угода недосконала, але називають її кроком вперед після десятиліть, протягом яких китайські католики, що визнають Папу, були загнані в підпілля.

Паролін і Галлахер охарактеризували публічну критику Помпео як "сюрприз", що відбувся незадовго до його запланованого візиту.

"Зазвичай, коли ви готуєте ці візити між високопоставленими чиновниками, ви погоджуєте порядок денний того, про що збираєтеся поговорити в приватному порядку. Це одне з правил дипломатії", - сказав Галлахер.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, під час передвиборчої кампанії дотримується жорсткої лінії щодо Китаю. Він також тісно пов'язаний з консервативними протестантськими і католицькими рухами, багато з яких критикували Папу Франциска.

У своєму виступі Помпео не торкався безпосередньо угоди Ватикану з Пекіном, але назвав Китай найбільш злісним порушником релігійних прав у світі.