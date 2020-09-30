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Папа Римский отказал Помпео в аудиенции, Ватикан недоволен критикой США

Среда, 30 сентября 2020, 19:57

Ватикан отклонил просьбу госсекретаря США Майка Помпео об аудиенции у Папы римского Франциска, и обвинил его в попытке втянуть католическую церковь в президентские выборы в США, осудив ее отношения с Китаем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео сегодня прибыл с визитом в Рим, а на прошлой неделе опубликовал статью и серии твитов, в котором обвинил Церковь в том, что она подвергает риску свой "моральный авторитет", продлевая соглашение с Китаем о назначении епископов.

Помпео в среду повторил свое осуждение политики Китая в отношении свободы вероисповедания на мероприятии, организованном посольством США при Святом Престоле.

Два высокопоставленных дипломата Ватикана, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел архиепископ Поль Галлахер, заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, поскольку Папа избегает встреч с политиками перед выборами.

"Да, он просил. Но Папа уже ясно сказал, что политические деятели не принимаются в период выборов. Это - причина", - сказал Паролин.

Соглашение Ватикана с Пекином, заключенное два года назад, дает Папе право голоса при назначении китайских епископов. Срок его действия истекает в следующем месяце, но ожидается, что оно будет продленр.

Официальные лица в Святом Престоле говорят, что соглашение несовершенно, но называют его шагом вперед после десятилетий, в течение которых китайские католики, признающие Папу, были загнаны в подполье.

Паролин и Галлахер охарактеризовали публичную критику Помпео как "сюрприз", произошедшую незадолго до его запланированного визита.

"Обычно, когда вы готовите эти визиты между высокопоставленными чиновниками, вы согласовываете повестку дня того, о чем собираетесь поговорить в частном порядке. Это одно из правил дипломатии, - сказал Галлахер.

Президент США Дональд Трамп, как известно, во время предвыборной кампании придерживается жесткой линии в отношении Китая. Он также тесно связан с консервативными протестантскими и католическими движениями, многие из которых критиковали Папу Франциска.

В своем выступлении не касался напрямую соглашения Ватикана с Пекином, но назвал Китай самым злостным нарушителем религиозных прав в мире.

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