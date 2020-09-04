Сайт МВС Білорусі зламали й оголосили Лукашенка в розшук

Хакери зламали сайт МВС Білорусі й оголосили в розшук Олександра Лукашенка, який нині виконує обов'язки президента країни.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: На сайті зазначено, що Лукашенко "Звинувачується у військових злочинах проти білоруського народу і узурпації влади в Республіці Білорусь".

Також хакери оголосили у розшук главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

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