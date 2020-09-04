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Сайт МВС Білорусі зламали й оголосили Лукашенка в розшук

П'ятниця, 4 вересня 2020, 03:28

Хакери зламали сайт МВС Білорусі й оголосили в розшук Олександра Лукашенка, який нині виконує обов'язки президента країни.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: На сайті зазначено, що Лукашенко "Звинувачується у військових злочинах проти білоруського народу і узурпації влади в Республіці Білорусь".

Також хакери оголосили у розшук главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

 

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • В ООН нарахували 450 випадків катувань демонстрантів у Білорусі.

Теми: БілорусьЛукашенко


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