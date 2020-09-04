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Ізолятори у студгуртожитках для хворих на COVID та інші рекомендації для вишів

П'ятниця, 4 вересня 2020, 14:05
Ізолятори у студгуртожитках для хворих на COVID та інші рекомендації для вишів

Міністерство освіти й науки оприлюднило рекомендації для закладів фахової передвищої та вищої освіти на випадок виявлення хворих на COVID-19, у гуртожитках радить передбачити ізолятори.

Джерело: лист до освітніх закладів оприлюднено на сайті МОН

Деталі: Якщо у студента з’явилися ознаки гострого респіраторного захворювання під час навчання

- Студент має одягнути маску та перейти до спеціально відведеного приміщення, що добре провітрюється, та проінформувати попередньо визначену уповноважену особу закладу освіти; 

- Уповноважена особа відправляє здобувача з підозрою додому з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою, за потреби викликає швидку допомогу. У разі виявлення ознак у неповнолітньої особи спочатку інформуються батьки;

- Медичний працівник закладу освіти надсилає екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до закладу громадського здоров’я та реєструє випадок в журналі реєстрації форми 060/о;

- Особи, які перебували у контакті зі здобувачем, в якого підтверджено захворювання на СOVID-19, не відвідують заняття та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника.

Якщо ознаки ГРЗ виявлено у студента, який проживає у гуртожитку:

- Представник гуртожитку або студентської ради має забезпечити переведення студента до спеціально відведеного приміщення гуртожитку (ізолятора). Студент має перебувати в ізоляторі щонайменше до отримання консультації медичного працівника;

- Забезпечити звернення студента за медичною допомогою до сімейного лікаря, до студентської поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19; 

- Представник гуртожитку або студентської ради, який взаємодіє зі здобувачем, повинен постійно носити маску і дотримуватися дистанції. Необхідно проінформувати уповноважену особу та проконтролювати, що студент звернувся за медичною допомогою;

- Уповноважена особа та особи, які контактували із хворим, діють відповідно до попередньо рекомендованих кроків.

Якщо симптоми хвороби виявлено у викладача чи працівника закладу:

- Керівник закладу освіти повинен заборонити проводити викладачу заняття; 

- Викладачі, працівники закладу освіти та особи, які контактували з хворим, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за консультацією до медичного працівника;

- Якщо ознаки захворювання виникли у викладача або працівника закладу під час роботи, слід відправити його додому з рекомендаціями негайно звернутися по меддопомогу або за потреби викликати "швидку".

 

Рекомендації для внз на час епідемії

У всіх випадках у приміщеннях, де знаходилися особи з ознаками респіраторного захворювання або з підтвердженою коронавірусною хворобою, слід провести поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.

У випадку захворювання учасників освітнього процесу на COVID-19 необхідно терміново направити повідомлення за формою 2/НС-1 Табеля термінових та строкових донесень на e-mail: bezpeka@mon.gov.ua. 

Нагадаємо: У серпні Міністерство охорони здоров’я передало рекомендації вищим навчальним закладам щодо коронавірусу, але не деталізувало їх публічно. МОЗ пропонував запобігати спалахам коронавірусної хвороби COVID-19 у студентських гуртожитках і мінімізувати заняття студентів-медиків у лікарнях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в "помаранчевій зоні", буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019освітаМіносвітиепідемія
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