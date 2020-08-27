МОЗ дав "вишам" рекомендації, як захистити студентів від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я рекомендує вищим навчальним закладам запобігати спалахам коронавірусної хвороби COVID-19 у студентських гуртожитках і мінімізувати заняття студентів-медиків у лікарнях.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу 27 серпня

Пряма мова: "Минулого тижня ми збирали нараду ректорів вищих навчальних медичних закладів, які працюють у сфері управління Міністерства охорони здоров’я. На цій зустрічі дуже детально обговорили питання, які стосуються організації навчання студентів…

Насамперед, ми рекомендуємо дуже прицільно звернути увагу на попередження спалахів у гуртожитках, де проживають студенти. Мають дотримуватися усі рекомендації, які стосуються попередження коронавірусу.

Також є рекомендації до організації навчального процесу у студентських аудиторіях. Ми особливо звертаємо увагу на те, що студенти-медики, які проходять практичні заняття у медичних закладах, повинні зі всією відповідальністю дотримуватися протиепідемічних вимог, встановлених для закладів охорони здоров’я.

Зокрема, ми рекомендуємо кафедрам звести до мінімуму проведення лекційних занять у тих лекційних аудиторіях, які знаходяться у лікарняних корпусах і в безпосередньому сусідстві із відділеннями, де лікуються пацієнти. Без сумніву, не будуть проводитися лекційні і практичні заняття у тих лікарнях, які мають статус "ковідних".

Усі рекомендації нами обговорено, МОЗ у постійному спілкуванні з ректорами й викладацьким корпусом – усі відповіді при потребі надаються".

Деталі: Микичак не уточнила, як саме МОЗ радить запобігати захворюванню студентів на COVID-19 у гуртожитках та навчальних приміщеннях.

Вона наголосила, що МОЗ надав освітнім закладам рекомендації, як організувати освітній процес під час епідемії і в середніх школах, і в студентському середовищі.

Також заступниця міністра розповіла про підготовку нових медичних кадрів: наприклад, із 1 серпня 3 510 лікарів-інтернів першого року навчання вийшли на стажування на 1036 об’єктах.

Знати більше: Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

Нагадаємо: Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня, при цьому по всій країні заборонив проведення дискотек, роботу нічних клубів, роботу закладів харчування із розвагами, проведення концертів (крім тих, які проводять профільні заклади культури).

Читайте також: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?