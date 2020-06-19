Вакарчук придумав, як позбутись мандата, якщо Рада не відпускає

Святослав Вакарчук, який подав заяву на складання депутатського мандата, вийшов із фракції "Голос".

Джерело: спікер Дмитро Разумков на засіданні парламенту 19 червня, Вакарчук у Facebook

Пряма мова Разумкова: "Відповідно до частини третьої статті 60 закону України про регламент Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича зі складу депутатської фракції політичної партії "Голос"".

Деталі: Спікер зачитав заяву Вакарчука.

Сам Вакарчук пояснює таке рішення тим, що народні депутати не залишили йому вибору, відмовившись проголосувати за складання мандата.

Такий спосіб відмовитись від депутатських повноважень – вимушений і формальний. Водночас він запевнив, що залишиться членом партії "Голос", і зробить все від нього залежне, щоб партія розвивалась та була успішною.

Пряма мова Вакарчука: "Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату.

Замість мене в парламент зайде наступний по списку кандидат в депутати. В даному випадку, це Аліна Свідерська, юристка, висококласна спеціалістка з енергетики, випускниця Кембриджу".

Що передувало: На засіданні 18 червня Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою. Постанова не набрала відповідної кількості голосів – 175 із 226 необхідних.

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