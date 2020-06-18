Нардепи відмовились забирати мандат у Вакарчука

Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою.

Джерело: засідання парламенту 18 червня

Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів – 175 із 226 необхідних.

Разумков оголосив перерву в засіданні.

Водночас перед тим нардепи проголосували за складання повноважень народного депутата "Батьківщини" Ольги Бєлькової. Вона виступила з трибуни, пояснила, чому йде та подякувала колегам.

Читати також: Здався без бою? Якою була політична кар'єра Вакарчука

Передісторія: