Нардепи відмовились забирати мандат у Вакарчука
Четвер, 18 червня 2020, 12:03
Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою.
Джерело: засідання парламенту 18 червня
Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів – 175 із 226 необхідних.
Разумков оголосив перерву в засіданні.
Водночас перед тим нардепи проголосували за складання повноважень народного депутата "Батьківщини" Ольги Бєлькової. Вона виступила з трибуни, пояснила, чому йде та подякувала колегам.
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Передісторія:
- В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- Згідно з квітневим рейтингом КМІС, "Голос" не долає прохідний бар'єр до Ради, якби парламентські вибори проходили найближчим часом.
- 11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа. Вдруге в історії.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії і буде працювати на місцевих виборах.
Валентина Романенко, УП