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Нардепи відмовились забирати мандат у Вакарчука

Четвер, 18 червня 2020, 12:03

Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою.

Джерело: засідання парламенту 18 червня

Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів – 175 із 226 необхідних.

 

Разумков оголосив перерву в засіданні.

Водночас перед тим нардепи проголосували за складання повноважень народного депутата "Батьківщини" Ольги Бєлькової. Вона виступила з трибуни, пояснила, чому йде та подякувала колегам.

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Передісторія:

Валентина Романенко, УП
Теми: Вакарчук


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