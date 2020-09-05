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У Києві знову більше 300 випадків коронавірусу за добу

Субота, 5 вересня 2020, 10:27
У Києві знову більше 300 випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 4 вересня, у Києві коронавірус виявили у 315 осіб, 4 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання у п'ятницю виявили в Деснянському районі – 57, у Дарницькому – 55 та в Оболонському – 39 випадків.

Серед нових хворих – 163 жінки віком від 22 до 89 років, 132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв, 9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 7 медиків.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Одужали за минулу добу 97 людей.

 

Загалом станом на 5 вересня у Києві вже 14 792 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 234 людини померли і 4713 одужали.

Що передувало: 3 вересня у 319 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, 8 хворих померли.

За минулу добу, 4 вересня, в Україні підтвердили рекордні 2 836 випадків коронавірусу, 50 людей померло і 1 036 – одужало.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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