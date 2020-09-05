Порошенко відреагував на російські санкції проти нього

Росія запровадила персональні санкції проти мене як п’ятого президента України. Вважаю, це як державна нагорода. А крім того, проти Oleg Synyutka, проти Степан Кубів і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості. Шість років вони намагалися нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави. "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України. Про це сказав під час зустрічі із мешканцями Дрогобича.