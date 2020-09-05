Порошенко відреагував на російські санкції проти нього
П'ятий президент України Петро Порошенко вважає введення проти нього російських санкцій "державною нагородою".
Джерело: заява Порошенка
Пряма мова: "Росія запровадила персональні санкції проти мене як п’ятого президента України. Вважаю, це як державна нагорода.
А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості".
Деталі: За словами колишнього очільника держави, 6 років росіяни намагалися налякати українців, проте Україна руйнувала плани РФ створити Новоросію.
Росія запровадила персональні санкції проти мене як п’ятого президента України. Вважаю, це як державна нагорода. А крім того, проти Oleg Synyutka, проти Степан Кубів і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості. Шість років вони намагалися нас налякати. Шість років, дякуючи нашим з вами зусиллям, ми зберегли Україну. Шість років ми руйнували їхні плани розшматувати Україну і створити Новоросію. Шість років тому хлопці і дівчата, в тому числі з Дрогобича, їхали на Майдан для того, щоб зберегти європейську Україну. А потім прямо з Майдану на фронт для того, щоб дати відсіч російській агресії, яка ніяк не може змиритися з самим фактом існування нашої з вами незалежної держави. "Європейська Солідарність" і всередині країни продовжує тримати оборону проти п’ятої колони Кремля та непрофесійної влади, яка боїться опозиційних політиків більше, ніж справжніх ворогів України. Про це сказав під час зустрічі із мешканцями Дрогобича.Опубліковано Петром Порошенком Субота, 5 вересня 2020 р.
Нагадаємо: Росія розширила список осіб, щодо яких вводить спеціальні економічні заходи. До переліку додали 41 нардепа Верховної Ради, зокрема, й Петра Порошенка.