Військові з-під Горлівки відповіли на погрози Пушиліна обстріляти їх позиції

Бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти, які зараз перебувають на позиціях у селі Шуми, відповіли на погрози ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна здійснити обстріл їх укріплень.

Джерело: повідомлення батальону в Facebook

Деталі: Пушилін оголосив, що вранці 7 вересня так звана "міліція" обстріляє позиції українських бійців у населеному пункті Шуми, що українські морпіхи розцінили як чергову погрозу з боку терористів.

Дослівно: "Каже, що 7 вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сєпаратюга, ми давно чекаємо".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський занепокоєний заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українським позиціям поблизу Горлівки у селі Шуми.