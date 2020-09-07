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Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом

Понеділок, 7 вересня 2020, 09:33
Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі заявив, що не збирається створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом спільних проєктів найближчим часом.

Джерело: Саакашвілі у Facebook

Деталі: Саакашвілі вирішив прояснити ситуацію у зв'язку з реакцією на свою фотографію в соцмережі з нардепкою від "Слуги народу" Лізою Ясько та Андрієм Богданом. Особливо про Богдана, оскільки це викликало найбільшу реакцію. Політик наполягає, що має дружні відносини з Богданом, "рівно так само як і з багатьма іншими з різними політичними бекграундами". А в себе вдома, за дружнім столом, мовляв, може "обговорювати будь-які теми з ким завгодно".

Пряма мова: "Ніяких спільних політичних і партійних проєктів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню.

Політично моя позиція абсолютно зрозуміла. Я повністю підтримую президента Зеленського і намагаюся бути корисним народу України в розробці перетворень і реформ, чим і активно зараз займаюся.

Я підтримую багатьох перспективних, особливо молодих політиків і з команди Зеленського, і в цілому по Україні. Я дуже хочу, щоб це нове покоління було більш успішним, ніж всі попередні".

Що передувало: 6 вересня Саакашвілі, Ясько та Богдан на своїх сторінках у соцмережі оприлюднили фото своєї зустрічі за келихом вина, у підписах зазначаючи, що обговорюють майбутні київські вибори.

Саакашвілі написав зокрема таке: "У центрі у нас справжня киянка в 5-му поколінні і ми говоримо про київські вибори".

Передісторія:

  • 21 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації свого радника з юридичних питань та юриста олігарха Ігоря Коломойського - Андрія Богдана.
  • Для багатьох зовнішних спостерігачів це стало несподіванкою, оскільки призначення відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення, оскільки в команді нового президента Богдан мав найбільше політичного досвіду. Богдан був близьким товаришем Зеленського і переконував, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його особиста заслуга.
  • Зеленський звільнив Богдана з посади глави Офісу президента 11 лютого 2020 року. Подейкували, що до цього доклав руку новий фаворит президента Андрій Єрмак. Саме він замінив на посаді Богдана.
  • Богдан заявив, що повертається до адвокатури. Час від часу він троллить президента і його команду в своєму Facebook.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі
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