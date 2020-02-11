Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.
Джерело: указ глави держави від 11 лютого
Деталі: Іншими указами Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.
Дослівно: "Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу президента України".
Що передувало: 10 лютого керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.
За словами п'яти джерел УП, у понеділок Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.
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