Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП

Вівторок, 11 лютого 2020, 10:34
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Джерело: указ глави держави від 11 лютого

Деталі: Іншими указами Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.

Дослівно: "Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу президента України".

Що передувало: 10 лютого керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку

За словами п'яти джерел УП, у понеділок Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Читайте також: Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Богдан, Шефір, Єрмак. Як працюють найголовніші люди в Офісі президента

Президент у тумані. Зеленський між Богданом і Єрмаком

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийБогданОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: