Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП

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Вівторок, 11 лютого 2020, 11:34

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Джерело: указ глави держави від 11 лютого

Деталі: Іншими указами Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.

Дослівно: "Призначити Єрмака Андрія Борисовича керівником Офісу президента України".

Що передувало: 10 лютого керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку

За словами п'яти джерел УП, у понеділок Богдан мав розмову про свою відставку з президентом Володимиром Зеленським. Очільник ОПУ також обговорював відставку зі своїми заступниками.

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Українська правда
Теми: Зеленський Богдан Офіс президента


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