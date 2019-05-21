Юрист Коломойського став главою Адміністрації президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідний указ №304/2019 опублікований на сайті президента.

"Відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України, ураховуючи пункт 2 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" постановляю: призначити Богдана Андрія Йосиповича главою Адміністрації президента України", - йдеться у документі.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

Нагадаємо: