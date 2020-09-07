ОП про втрату на Донбасі: Вимагаємо від Росії припинити провокації

Через порушення перемир’я Україна вимагає від Росії вплинути на бойовиків Донбасу, які чинять провокаційні дії, через які українське військо зазнало втрат. .

Джерело: коментар Офісу президента "Укрінформу"

Дослівно ОП: "Україна вивчила уважно обидва обстріли і розцінює їх як два окремі відмінні випадки, вчинені з провокаційною метою.

Ми вимагаємо від Росії втрутитися у ситуацію та вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській областях з метою збереження режиму припинення вогню.

Президент вкотре наголошує, що Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує усі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ.

Однак за потреби українські військові захищатимуть суверенітет, територіальну цілісність та життя українських громадян, своєчасно та рішуче реагуючи на активність противника".

Деталі: В Офісі глави держави проінформували, що в неділю, 6 вересня, президент Володимир Зеленський провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "ЛНР", "ДНР", через які один український військовий загинув, а один був поранений.

За результатами наради були віддані накази, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.

Також Україна вжила невідкладні заходи, передбачені домовленістю Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року про запровадження з 27 липня додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню, а саме – негайно задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

В Офісі Зеленського зауважили, що представники Тристоронньої контактної групи провели позачергове засідання щодо ситуації в неділю і нову зберуться в понеділок.

В ОП наголосили що впродовж 41 дня режиму всеосяжного та сталого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових, тож Зеленський "вкрай стурбований провокаційними обстрілами та напруженням обстановки".

Цьому передувало: 6 вересня бойовики обстріляли підрозділ Об’єднаних сил в районі Красногорівки з автоматичного станкового гранатомета – і поранили українського військового. Того ж дня бойовики вдруге порушили перемир'я, відкривши вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів ООС неподалік Причепилівки на Луганщині, – там загинув український військовослужбовець.

За день до того ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін оголосив, що в понеділок, 7 вересня, його люди відкриють вогонь по "незаконно зведених (українською стороною) інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми", і закликав Київ вивести звідти людей, щоб не було жертв.

Місія ОБСЄ засвідчила, що не виявила жодних змін у наявних позиціях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми у порівнянні з 5 липня 2020 року.