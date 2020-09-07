У МЗС підловили російських пропагандистів на брехні щодо води для Криму
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова звинувачує російське видання "Ведомости" у перекручуванні позиції Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо відповідальності за забезпечення водою жителів окупованого Криму.
Джерело: Джапарова у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні зранку "Ведомости.ru" подають чергову сенсацію: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл".
Досить серйозна заява. Але, чудово знаючи позицію УВКПЛ з питання окупованого Криму, все ж вирішили перевірити.
В Управлінні Верховного комісара повідомили, що до них, справді, зверталася агенція "РИА-Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально таку відповідь: Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом (protected persons).
Як нам наголосили в УВКПЛ, слова їх представника у "Ведомостях" були наведені не повністю.
При цьому, як випливає з тієї ж публікації "РИА-Новости", самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ на свої постійні смикання, назвавши ці відповіді, з притаманною РФ повагою до міжнародних структур, "ответами первоклассника" та "туманным ответом ни о чем". Проте, у "Ведомостях" про це вже ні слова".
Деталі: За словами Джапарової, російські пропагандисти висмикнули з контексту слова посадовців з Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Вона додала, що позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу чітка та правова: "Росія – країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму згідно МГП. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України".
Передісторія:
- З 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почалися обмеження подачі води. Було опубліковано карту розташування ємностей із водою.
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням. Підконтрольний Кремлю "голова Криму" Сергій Аксьонов не виключав, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.
- Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішимо".
- Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що у випадку гуманітарної катастрофи в Криму Україна може взятися за забезпечення українців на окупованій території водою, проте наразі поставки дніпровської води на півострів неможливі.
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