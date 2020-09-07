У МЗС підловили російських пропагандистів на брехні щодо води для Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова звинувачує російське видання "Ведомости" у перекручуванні позиції Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо відповідальності за забезпечення водою жителів окупованого Криму.

Джерело: Джапарова у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні зранку "Ведомости.ru" подають чергову сенсацію: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл".

Досить серйозна заява. Але, чудово знаючи позицію УВКПЛ з питання окупованого Криму, все ж вирішили перевірити.

В Управлінні Верховного комісара повідомили, що до них, справді, зверталася агенція "РИА-Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально таку відповідь: Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом (protected persons).

Як нам наголосили в УВКПЛ, слова їх представника у "Ведомостях" були наведені не повністю.

При цьому, як випливає з тієї ж публікації "РИА-Новости", самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ на свої постійні смикання, назвавши ці відповіді, з притаманною РФ повагою до міжнародних структур, "ответами первоклассника" та "туманным ответом ни о чем". Проте, у "Ведомостях" про це вже ні слова".

Деталі: За словами Джапарової, російські пропагандисти висмикнули з контексту слова посадовців з Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Вона додала, що позиція Міністерства закордонних справ України з цього приводу чітка та правова: "Росія – країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму згідно МГП. Росія відповість за свої злочини проти України та громадян України".

Передісторія:

З 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почалися обмеження подачі води. Було опубліковано карту розташування ємностей із водою.

З 24 серпня у Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів почалися обмеження подачі води. Було опубліковано карту розташування ємностей із водою. Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням. Підконтрольний Кремлю "голова Криму" Сергій Аксьонов не виключав, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму 27 серпня сказав, що питання водопостачання півострова "ще треба вирішимо".

Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання анексованого Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що у випадку гуманітарної катастрофи в Криму Україна може взятися за забезпечення українців на окупованій території водою, проте наразі поставки дніпровської води на півострів неможливі.

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