Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації

Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що вода до півострова буде поставлятися лише після звільнення Криму від окупантів.

Джерело: Шмигаль на "Свободі слова"

Пряма мова Шмигаля: "Крим – це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму та повернення його в Україну".

Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна

Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.

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