Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації

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П'ятниця, 6 березня 2020, 21:14

Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що вода до півострова буде поставлятися лише після звільнення Криму від окупантів.

Джерело: Шмигаль на "Свободі слова"

Пряма мова Шмигаля: "Крим – це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму та повернення його в Україну".

Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна

Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Передісторія:

  • 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Однак наголосив, що це його особиста думка.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Українська правда
Теми: Шмигаль Крим окупація


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