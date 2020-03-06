Шмигаль: Поставки води у Крим лише після деокупації
Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що вода до півострова буде поставлятися лише після звільнення Криму від окупантів.
Джерело: Шмигаль на "Свободі слова"
Пряма мова Шмигаля: "Крим – це Україна. Поставки води будуть відновлені після звільнення Криму та повернення його в Україну".
Що передувало: Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телевізійному ефірі програми "Право на владу" 5 березня заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим – це Україна
Пізніше, очевидно з огляду на резонанс своєї заяви, прем'єр написав пост у соцмережі, уточнюючи, що питання подачі води до Криму неможливо вирішити до деокупації півострова.
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Передісторія:
- 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Однак наголосив, що це його особиста думка.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
- Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.