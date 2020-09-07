У Білорусі привели у вищу бойову готовність резерв танків і артбази
Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.
Джерело: Міністерство оборони Білорусі
Дослівно: "В ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-а артилерійська база озброєння, 969-а база резерву танків і 3620-а артилерійська база озброєння".
Деталі: У міноборони країни повідомили, що подібні заходи також включають в себе виклик військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.
Відзначається, що завершиться така "перевірка" участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення.
Що передувало: У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.
Зранку 7 вересня TUT.BY з посиланням на свідка повідомили, що у Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.