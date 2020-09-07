У Білорусі привели у вищу бойову готовність резерв танків і артбази

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

Дослівно: "В ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-а артилерійська база озброєння, 969-а база резерву танків і 3620-а артилерійська база озброєння".

Деталі: У міноборони країни повідомили, що подібні заходи також включають в себе виклик військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.

Відзначається, що завершиться така "перевірка" участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення.

Що передувало: У неділю, 6 вересня, в Білорусі затримали 633 особи, які брали участь в мирних акціях по всій країні.

Зранку 7 вересня TUT.BY з посиланням на свідка повідомили, що у Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.

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