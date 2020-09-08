Коронавірус на Буковині: одужань у чотири рази менше, ніж нових випадків
Вівторок, 8 вересня 2020, 00:27
У понеділок 7 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 159 випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 39 хворих.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Цього дня обласна лабораторія перевірила на коронавірус 576 зразків.
Загалом в області виявили 11431 випадок інфікування, вилікувались 6689 осіб.
Що передувало: 6 вересня в Чернівецькій області зафіксували 163 нових випадків зараження коронавірусом. Одужав цього дня 41 пацієнт.
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Нагадаємо:
- У неділю, 6 вересня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 174 особам, 31 хворий помер, 379 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби.
Українська правда