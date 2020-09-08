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Коронавірус на Буковині: одужань у чотири рази менше, ніж нових випадків

Вівторок, 8 вересня 2020, 00:27

У понеділок 7 вересня у Чернівецькій області зареєстрували 159 випадків зараження коронавірусом, одужали цього дня 39 хворих.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня обласна лабораторія перевірила на коронавірус 576 зразків. 

Загалом в області виявили 11431 випадок інфікування, вилікувались 6689 осіб.

Що передувало: 6 вересня в Чернівецькій області зафіксували 163 нових випадків зараження коронавірусом. Одужав цього дня 41 пацієнт. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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