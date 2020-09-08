Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук заявив, що порушення "тиші" з боку збройних формувань Росії спрямовані на дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Корнійчук в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Їх провокативні заходи мають на меті дискредитувати домовленості ТКГ, виставити нас (ЗСУ – УП) такими, що не спроможні управляти своїми Збройними силами. Щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії.

Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви".

Деталі: Начальник Генштабу також додав, що порушення режиму припинення вогню все ще мають поодинокий характер. Водночас у ЗСУ оцінюють загальну ситуацію на фронті, яка свідчить що порушення не є масштабними.

Нагадаємо: