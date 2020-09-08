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В МВС ухильно відповіли, чи сплатив штрафи нардеп, який 60 разів порушив ПДР

Вівторок, 8 вересня 2020, 12:35
В МВС ухильно відповіли, чи сплатив штрафи нардеп, який 60 разів порушив ПДР

У Міністерстві внутрішніх справ визнають, що система автофіксації порушень ПДР не має впливу на осіб, які мають право використовувати номери прикриття, та кивають на законодавство.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на пресконференції за результатами перших 100 днів роботи автоматичної системи фото і відео фіксації порушень ПДР, відповідаючи на запитання журналістів.

Деталі: У представників МВС зокрема поцікавились методами впливу на народних депутатів, які використовують номерні знаки прикриття, які не "б’ються" в жодній базі, а також, чи сплатила штрафи сестра нардепа Антона Яценка, який впродовж перших 50 днів роботи системи автофіксації перевищив швидкість 60 разів (авто зареєстровано на сестру).

Пряма мова Геращенка: "По всім, хто порушує. Всі, хто є в базах даних поліції та МВС, всі отримують інформацію про штрафи. Якщо вони не будуть сплачувати, документи передаватимуться до суду, кошти будуть стягуватися виконавчою службою.

Щодо номерів прикриття. Є перелік осіб, які за законом мають право користуватися номерами прикриття. Якщо ця особа має таке право і в неї є номер прикриття, є питання, що така особа не буде отримувати дійсно документи. Думаю, що це потребує додаткового законодавчого регулювання".  

Що передувало: Журналісти Bihus.info проаналізували систему штрафів поліції та знайшли там порушення правил дорожнього руху українськими чиновниками та нардепами.

Розслідування "Схем" також встановило, що оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття користуються й ті посадовці, на яких за законом заходи держохорони не поширюються.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: автоМВС
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