Кортеж Зеленського порушує правила, а Єрмак їздить на номерах-примарах – "Схеми"

Кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху, а на автівках керівництва його Офісу – спецномери, яких немає в базі поліції.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти протягом двох літніх місяців фіксували, що кортеж Зеленського перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує "правила рядності" при повороті тощо.

В усіх зафіксованих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.

Так, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів за годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав. Водночас за правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів за годину.

17 червня президентський кортеж, рухаючись тим же маршрутом, перевищив дозволену швидкість на 50 кілометрів за годину. 18 червня за допомогою радара журналісти знову зафіксували перевищення швидкісного режиму автівками голови держави.

Порушення швидкісного режиму президентським кортежем журналісти зафіксували і після переїзду Володимира Зеленського з родиною на державну дачу в Конча-Заспі. Зокрема, 13 липня президентські автівки рухались у бік держдач зі швидкістю 120 кілометрів за годину, показав радар. Водночас допустима швидкість на цій ділянці траси – 80 кілометрів за годину.

6 липня "Схеми" стали свідками, як кортеж Зеленського з Офісу президента, повертаючи до торговельного центру "Арена", змушував інших учасників дорожнього руху його пропустити. Пізніше журналісти помітили, як кортеж президента виїжджав із торговельного центру, перетнувши подвійну суцільну лінію.

Також "Схеми" з’ясували, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із так званими "номерами прикриття", які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, і заходи "шифрування").

Журналісти декілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з "номерами прикриття", керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.