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60 порушень за 50 днів та перевищення швидкості втричі: як їздять нардепи

Четвер, 23 липня 2020, 17:39

Журналісти проаналізували систему штрафів поліції та знайшли там порушення правил дорожнього руху українськими чиновниками та нардепами.

Джерело: Bihus.info

Деталі: У відео зазначається, що порушує нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський часто. Його яскраво-зелений "Гелик" встиг порушити двічі, а на Toyota Land Cruiser "слуга" порушив дев’ять разів. Згідно з даними поліцейського реєстру, закрив Дубінський лише один штраф.

Нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка журналісти називають "тупо потенційним вбивцею" та заявляють, що в його біографії вже є смертельне ДТП, участь в якому політик спростовує.

Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів.

Bihus.info наводить декілька прикладів: 24 червня – 148 км/год (при 50 дозволених), 10 червня – 151 км/год, 11 червня – 169 км/год. Тобто, перевищення швидкості в понад три рази.

Згідно з поліцейським реєстром, Яценко не оплатив жодного штрафу.

Третім розповіли про Сергія Трофімова – першого заступника глави Офісу президента. За два перших тижні роботи камер чиновник порушив п’ять разів, проте усі свої штрафи він сплатив.

Нагадаємо: У Києві камери за перші 8 хв зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Теми: поліціяВерховна Рада


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