Лукашенко визнав, що засидівся в президентах

В.о. президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив в одному з інтерв'ю російським ЗМІ, що "можливо, трохи пересидів".

Джерело: кореспондент ВГТРК Євген Рожков в ефірі телеканалу "Росія 1", чиї слова передає "Медуза"

Пряма мова: "Я запитав, невже тільки зовнішні причини стали причиною невдоволень. Він сказав, що є і внутрішні причини. І відповів він наступне. Він сказав: "Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але і з праски і з чайника. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів".

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: Лукашенко беззмінно керує Білоруссю вже 26 років.

На останніх виборах Центральна виборча комісія Білорусі знову показала його перемогу з величезним відривом від інших кандидатів.

Однак опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі.