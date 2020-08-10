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Штаб Тихановської не визнає підсумки виборів від ЦВК

Понеділок, 10 серпня 2020, 11:49

Штаб Світлани Тихановської не визнає попередні підсумки виборів, які озвучила Центральна виборча комісія.

Джерело: TUT.BY з посиланням на представника об'єднаних штабів Марію Колеснікову

Деталі: Колеснікова додала, що докладний коментар штаб дасть на прес-конференції об 11 годині.

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.

Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями

Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Теми: Білорусьвибори


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