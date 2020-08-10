Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У білоруських містах почались сутички із силовиками

Понеділок, 10 серпня 2020, 01:02

Окрім Мінську, ОМОН намагається розігнати протестувальників і в інших білоруських містах. Наразі повідомляється про Брест та Гомель. 

Джерело: Nexta, Наша Ніва

Деталі: У Бресті, як видно на відео, міліція застосовує силу до мітингарів.

Зазначається, що в’їзди машин до центру міста перекриті. 

У Гомелі ж на вулиці Совєцькій вимкнули світло, а незгодних із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка затримує міліція. 

Водночас у Новополоцьку силовики не заважають протестувальникам висловлювати свою позицію. 

Що передувало: У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". 

Українська правда
Теми: Білорусьвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Опонентка Лукашенка звернулась до міліції та виборців: Зупиніть насильство

Відео, ФотоОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені

відеоУ Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені

відеоУ Мінську та інших містах Білорусі почалися сутички й затримання

доповненоЗа Лукашенка проголосували майже 80% виборців – національний екзит-пол

У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус

Усі новини...
Білорусь
Явка на шостих президентських виборах в Білорусі склала 84,05% — ЦВК 
ОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені
У Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені
Останні новини
02:06
Фото, ВідеоПоліція досі не перевірила спецтехнікою на "прослушку" квартиру журналіста "Схем"
01:59
У Білорусі вже майже півтори сотні затриманих – правозахисники публікують списки
01:15
Опонентка Лукашенка звернулась до міліції та виборців: Зупиніть насильство
01:02
ВідеоУ білоруських містах почались сутички із силовиками
00:53
Явка на шостих президентських виборах в Білорусі склала 84,05% — ЦВК 
00:22
Відео, ФотоОМОН у Мінську застосував гумові кулі проти мітингарів: є поранені
23:41
відеоУ Мінську автозак в'їхав у натовп, є поранені
23:25
У Тихановської кажуть, що вона перемогла Лукашенка на трьох дільницях Мінська
22:57
Новини економіки: ціна відновлення Донбасу та конфлікт Bolt з Кличком
22:06
відеоУ Мінську та інших містах Білорусі почалися сутички й затримання
Усі новини...