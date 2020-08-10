У білоруських містах почались сутички із силовиками

Окрім Мінську, ОМОН намагається розігнати протестувальників і в інших білоруських містах. Наразі повідомляється про Брест та Гомель.

Джерело: Nexta, Наша Ніва

Деталі: У Бресті, як видно на відео, міліція застосовує силу до мітингарів.

В Бресте отбиваются от ОМОНа! pic.twitter.com/FtAkHw5YID — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Зазначається, що в’їзди машин до центру міста перекриті.

Въезд на машине в центр Бреста перекрыт, везде разворачивают. pic.twitter.com/z1UzGXU6Uf — NEXTA (@NEXTA_EN) August 9, 2020

У Гомелі ж на вулиці Совєцькій вимкнули світло, а незгодних із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка затримує міліція.

Водночас у Новополоцьку силовики не заважають протестувальникам висловлювати свою позицію.

Що передувало: У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка".