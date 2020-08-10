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У білоруських містах почались сутички із силовиками

Понеділок, 10 серпня 2020, 01:02

Окрім Мінська, ОМОН намагається розігнати протестувальників і в інших білоруських містах. Наразі повідомляється про Брест та Гомель. 

Джерело: Nexta, Наша Ніва

Деталі: У Бресті, як видно на відео, міліція застосовує силу до мітингарів.

Зазначається, що в’їзди машин до центру міста перекриті. 

У Гомелі ж на вулиці Совєцькій вимкнули світло, а незгодних із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка затримує міліція. 

Водночас у Новополоцьку силовики не заважають протестувальникам висловлювати свою позицію. 

Що передувало: У столиці Білорусі під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". 

Українська правда

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Теми: Білорусьвибори
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