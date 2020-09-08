Вибори 2020: Аваков пообіцяв жорстко карати за порушення

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до учасників майбутньої виборчої місцевої кампанії із закликом суворо дотримуватися закону.

Джерело: відеозвернення Авакова

Пряма мова: "За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах.

Хочу попередити: в МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу...

Жодна партія і жоден кандидат не отримає преференції від МВС чи поліції, але кожен може розраховувати на захист і забезпечення своїх законних прав. Давайте проведемо цю кампанію, як і попередні президентські та парламентські вибори, - чітко, чисто і чесно!".

Деталі: Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборчих сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення.

За його словами, інформація про такі намагання у правохоронців уже з’являється.

В Національній поліції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення.

Інформацію про порушення виборчого процесу можна надавати за телефоном: 044-254-97-56

Оскільки ці вибори проходять в умовах пандемії COVID-19, пандемії та карантину, Аваков закликав кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів і не ризикувати здоров’ям своїх виборців.

Що передувало: В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

Вибори не відбудуться на тимчасово окупованих територіях України.