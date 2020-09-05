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В Україні офіційно стартувала виборча кампанія

Субота, 5 вересня 2020, 12:16
В Україні офіційно стартувала виборча кампанія

В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

Так, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч депутатів сільської, селищної, міської ради обиратимуть за мажоритарною системою в багатомандатних виборчих округах. У кожному такому окрузі при цьому може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів.

У територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше депутатів обиратимуть за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ.

Крім цього, на місцевих виборах-2020 є обов’язковим дотримання гендерної квоти під час формування виборчих списків місцевих організацій політичних партій, за якою серед кожних п’яти кандидатів у виборчому списку має бути щонайменше дві жінки.

Згідно з календарним планом Центральної виборчої комісії, рішення керівних органів партій про участь у виборах їхніх місцевих організацій мають бути подані до ЦВК до 6 вересня. Висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати відбуватиметься 15-24 вересня, а оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів має завершитися до 2 жовтня.

Початок передвиборчої агітації – з наступного дня після ухвалення рішення про реєстрацію кандидата.

Запрошення виборцям мають бути надіслані до 15 жовтня. Голосування відбуватиметься 25 жовтня з 08:00 до 20:00. Результати виборів ЦВК має оголосити упродовж 3-6 листопада.

Що передувало: 30 серпня Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Передісторія:

  • 9 серпня Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.
  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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