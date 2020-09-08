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Члени Координаційної ради розповіли, як їх у лісі змусили записати відео

Вівторок, 8 вересня 2020, 20:36
Члени Координаційної ради розповіли, як їх у лісі змусили записати відео
скріншот

Білоруські силовики змусили членів Координаційної ради Івана Кравцова і Антона Родненкова записати відеозвернення. Для цього їх вивезли в ліс перед видворенням з країни.

Джерело: Кравцов та Родненков під час пресконференції для українських журналістів

Пряма мова Кравцова: "Так, відео – це теж цікавий момент. Співробітники, які були зі мною, вимагали запису відео. Вони запропонували свій варіант тексту. Ми погодили більш нейтральний. Сіли зі мною в автобус п’ятеро людей та відвезли мене в ліс. Ну так, кілометри два…

Один чоловік у костюмі тримав діодну лампу, інший –у балаклаві та камуфляжній формі – подав мені селфі-палку. і ми під контролем ще двох чудових людей створили кілька варіантів записів".

Деталі: Родненков тим часом розповів, що їм у автівці видали "багато цікавих речей"

Пряма мова Родненкова: "Наприклад, у машині ми виявили тест (на коронавірус - ред.), квитки на нас з Іваном до Туреччини на 8 вересня, до Відня. Як ми розуміємо, ці квитки фотографувалися. Швидше за все, ми побачимо красивий сценарій про те, як ми хотіли поїхати".

Що було раніше: Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що член Координаційної ради Марія Колесникова разом з Родненковим та Кравцовим поїхали в Україну.

Білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової на кордоні, а от Антон Родненков та Іван Кравцов потрапили до України. 

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенковибори
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