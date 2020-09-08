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У Білорусі підтвердили затримання Колесникової

Вівторок, 8 вересня 2020, 10:30
У Білорусі підтвердили затримання Колесникової

Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Джерело: офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, TUT.BY

Пряма мова Бичковського: "Всі три людини - Колесникова, Родненков і Кравцов в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятого ранку. У нас там особливості проходження держкордону: між пунктами пропуску, нашим і суміжних, взагалі 13 кілометрів, а від нашого пункту пропуску до державного кордону (України) цілих 6 кілометрів, в тому числі там ще є населений пункт Олександрівка. У зв'язку з цим у нас в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення, і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди.

Після оформлення транспортний засіб - BMW - Роднєнкова, Колесникової і Кравцова рухалося в напрямку держкордону від пункту пропуску. Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колесникова виявилася поза транспортним засобом, мабуть, її з транспортного засобу випхали, принаймні, так це зараз представляється, наскільки можу я судити.

Колесникову було затримано, Родненков і Кравцов виявилися на території України".

Деталі: Бичковський уточнив, що Колесникову затримали прикордонники Білорусі.

Раніше Колесникова чітко визначила свою позицію: вона нізащо не виїде з країни, тільки насильно.

Що було раніше: У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег наразі перетинають український кордон.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенковиборимітинги
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