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Двох членів Координаційної ради видворили з Білорусі – Геращенко

Вівторок, 8 вересня 2020, 11:00
Іван Кравцов, Марія Колесникова і Антон Родненков. Фото з Facebook Марії Колесникової

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Джерело: пост Геращенка у Facebook

Пряма мова: "Це не був добровільний виїзд! Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції.

Щоби представити все так, що лідери опозиції кидають напризволяще сотні тисяч протестуючих проти режиму Лукашенка і втікають до затишної України".

Деталі: За словами Геращенка, ще одного члена Координаційної ради Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що "ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Наразі Колеснікова залишилася на території Республіки Білорусь.

Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
  • Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег 8 вересня перетинали український кордон.

Українська правда
Теми: Білорусьопозиціякордон


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