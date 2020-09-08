Двох членів Координаційної ради видворили з Білорусі – Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Джерело: пост Геращенка у Facebook

Пряма мова: "Це не був добровільний виїзд! Це було насильницьке видворення з рідної країни з ціллю компрометації білоруської опозиції.

Щоби представити все так, що лідери опозиції кидають напризволяще сотні тисяч протестуючих проти режиму Лукашенка і втікають до затишної України".

Деталі: За словами Геращенка, ще одного члена Координаційної ради Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі, через те, що "ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Наразі Колеснікова залишилася на території Республіки Білорусь.

Що було раніше: Білоруські прикордонники підтвердили затримання члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

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