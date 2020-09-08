Лукашенко лякає Путіна: Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що Росія впаде наступною після Білорусі.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Ви знаєте, все глобалізоване та інтернаціоналізоване. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом, старшим братом я його називаю, Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.

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Навіть якщо інтернет прибрати, Telegram-канали з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж незабаром будуть певні політичні події, а може й на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".

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