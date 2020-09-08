Лукашенко лякає Путіна: Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія
Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що Росія впаде наступною після Білорусі.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ
Пряма мова Лукашенка: "Ви знаєте, все глобалізоване та інтернаціоналізоване. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом, старшим братом я його називаю, Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.
А як ви будете протистояти цим Telegram-каналам? ...
Навіть якщо інтернет прибрати, Telegram-канали з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж незабаром будуть певні політичні події, а може й на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".
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Передісторія:
- 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
- Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
- Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.