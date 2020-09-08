Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко лякає Путіна: Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія

Вівторок, 8 вересня 2020, 23:58

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що Росія впаде наступною після Білорусі.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ

Пряма мова Лукашенка: "Ви знаєте, все глобалізоване та інтернаціоналізоване. Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтеся. Я розмовляв з багатьма президентами, зі своїм старшим другом, старшим братом я його називаю, Путіним, я його попередив: цьому протистояти не можна.

А як ви будете протистояти цим Telegram-каналам? ...

Навіть якщо інтернет прибрати, Telegram-канали з Польщі працюватимуть. Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж незабаром будуть певні політичні події, а може й на рівному місці. Знаєте, ми до чого прийшли разом з російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія".

Знати більше"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція 

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашРосіяПутінпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

Туреччина посилила карантин: змушують носити маски на пляжах

Новини 8 вересня: вивезення Колесникової, побиття Балуха

Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків

ФотоДефіцит води в Криму: за порятунок Сімферополя взялися військові

відеоВибори 2020: Аваков пообіцяв жорстко карати за порушення

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш
Члени Координаційної ради розповіли, як їх у лісі змусили записати відео
Влада Білорусі представила Москві і ОБСЄ план виходу з кризи - росЗМІ
Останні новини
04:51
Світ перетнув позначку в 900 тисяч смертей від COVID-19
03:49
Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині
02:43
Мін’юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка через 10 млрд для Суркісів
01:56
На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт
01:03
У Конгресі США закликають Трампа розслідувати отруєння Навального
00:24
З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу
23:58
відеоЛукашенко лякає Путіна: Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія
23:27
Країни G7 озвучили вимоги до Росії з приводу отруєння Навального
22:50
На карантин йде Запорізький театр молоді
22:31
фото, відеоУ Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш
Усі новини...