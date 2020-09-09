У Конгресі США закликають Трампа розслідувати отруєння Навального

Лідери комітету у закордонних справах Палати представників надіслали лист до адміністрації президента Дональда Трампа, у якому вимагають розслідувати отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: лист лідерів комітету у закордонних справ Палати представників Конгресу, цитує "Інтерфакс"

Дослівно: "Ми офіційно вимагаємо, щоб виконавча влада провела розслідування, щоб визначити, чи використовувала Росія хімічну зброю з порушенням міжнародного законодавства або ж чи використовувала Росія летальну хімічну зброю проти своїх громадян".

Деталі: У листі також зазначається, що законодавство США передбачає встановлення протягом 60 днів факту застосування хімічної чи біологічної зброї. У випадку доведення – до порушників запроваджують санкції.

Лідери комітету також вважають, що додаткові санкції проти РФ потрібно буде запровадити, якщо розслідування підтвердить, що це була хімічна зброя.

Що передувало: Країни G7 закликали Росію терміново прояснити, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального, і привести винних до відповідальності.

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