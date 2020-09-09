Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Конгресі США закликають Трампа розслідувати отруєння Навального

Середа, 9 вересня 2020, 01:03

Лідери комітету у закордонних справах Палати представників надіслали лист до адміністрації президента Дональда Трампа, у якому вимагають розслідувати отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 

Джерело: лист лідерів комітету у закордонних справ Палати представників Конгресу, цитує "Інтерфакс"

Дослівно: "Ми офіційно вимагаємо, щоб виконавча влада провела розслідування, щоб визначити, чи використовувала Росія хімічну зброю з порушенням міжнародного законодавства або ж чи використовувала Росія летальну хімічну зброю проти своїх громадян". 

Деталі: У листі також зазначається, що законодавство США передбачає встановлення протягом 60 днів факту застосування хімічної чи біологічної зброї. У випадку доведення – до порушників запроваджують санкції. 

Лідери комітету також вважають, що додаткові санкції проти РФ потрібно буде запровадити, якщо розслідування підтвердить, що це була хімічна зброя.  

Що передувало: Країни G7 закликали Росію терміново прояснити, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального, і привести винних до відповідальності.

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

Передісторія:

Теми: НавальнийСШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш

Туреччина посилила карантин: змушують носити маски на пляжах

Новини 8 вересня: вивезення Колесникової, побиття Балуха

Побиття Балуха: правоохоронці знайшли його речі та допитують свідків

ФотоДефіцит води в Криму: за порятунок Сімферополя взялися військові

відеоВибори 2020: Аваков пообіцяв жорстко карати за порушення

Усі новини...
Навальний
Країни G7 озвучили вимоги до Росії з приводу отруєння Навального
МЗС Росії викликає посла Німеччини через заяви щодо отруєння Навального
Трамп каже, що підтримує відмову від "Північного потоку 2" через отруєння Навального
Останні новини
04:51
Світ перетнув позначку в 900 тисяч смертей від COVID-19
03:49
Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині
02:43
Мін’юст подав скаргу до ВРП на суддю Вовка через 10 млрд для Суркісів
01:56
На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт
01:03
У Конгресі США закликають Трампа розслідувати отруєння Навального
00:24
З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу
23:58
відеоЛукашенко лякає Путіна: Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія
23:27
Країни G7 озвучили вимоги до Росії з приводу отруєння Навального
22:50
На карантин йде Запорізький театр молоді
22:31
фото, відеоУ Білорусі жорсткими затриманнями завершився черговий марш
Усі новини...