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Венедіктова вирішила взяти в заступники юриста, який працював із Медведчуком

Середа, 9 вересня 2020, 12:08

Колишній заступник головного військового прокурора Генпрокуратури Максим Якубовський, якого пов’язували з Віктором Медведчуком, претендує на посаду заступника генпрокурора.

Джерело: декларація Якубовського, пост керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна у Facebook

Деталі: Максим Якубовський подав декларацію про доходи за 2019 рік, у якій місцем роботи або місцем майбутньої роботи вказано Офіс генерального прокурора, а посада, яку він займає чи на яку претендує, – заступник генерального прокурора.

На сайті Офісу генпрокуратури немає інформації про призначення Якубовського, хоча Віталій Шабунін пише, що генпрокурорка Ірина Венедіктова вже призначила "юриста Медведчука" своїм заступником.

Довідка: Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

За даними розслідування PROSUD, із прокуратурою пов’язане все професійне життя Максима Якубовського, крім двох років: з 2011 до 2013 рр він працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у червні 2015 року показував відео від 2013 року: Якубовський брав участь у заході "Українського вибору" Віктора Медведчука і казав, що "ми, в "Українському виборі" вважаємо...". Крім того, він писав, що на офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано телефон, який збігався з номером телефону центрального офісу "Українського вибору" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в березні 2016 року повідомляло про непомірні статки військового прокурора Південного регіону Максима Якубовського, зокрема про його автомобілі.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника новоствореної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак він не дійшов до фіналу конкурсу.

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Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваМедведчуккадри


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