Лукашенко заявив, що у Білорусі і РФ "єдина армія"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що у Білорусі та Росії "єдина армія".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російським ЗМІ, пише БЕЛТА

Пряма мова: "Ми з вами суверенні незалежні держави. Хто нам заважає бути суверенними і незалежними? У нас найтісніша економічна кооперація. Хто заважає? У нас у військовому відношенні єдина армія".

"Чому хтось там на Путіна накочує, що він створив на моє прохання резерв (силовиків - ред.), який, до речі, не використовувався. Дай бог і використовуватися не буде.

Але це в договорі записано. І якби хтось здійснював агресію проти Росії через Білорусь або поруч із Білоруссю (а зона відповідальності наша в ОДКБ і Союзній державі – Захід), білоруська армія – 65 тисяч багнетів – вступає у війну. І російське угруповання (воно теж прописане за планом) нас підтримує, разом з нами відбиває агресію на західному напрямку. Це наша зона відповідальності.

І якби раптом це сталося, ми б негайно захищали Росію. Так, як Росія створила резерв сьогодні. Тому що на зовнішніх кордонах ви подивіться, що робиться".

Деталі: Лукашенко знову заявив, що Заходу найбільше потрібна Росія, а не Білорусь, яка розглядається лише як трамплін.

"Тому керівництво Росії чудово розуміє, що не можна, як Україна, покласти Білорусь під Америку. Чому? Тому що санітарний кордон – 1 тис. км", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що інтеграцію, прописану в союзному договорі Білорусі і РФ, зараз реалізувати неможливо.

Пряма мова: "Обстановка тоді була інша. А зараз два покоління після цього виросло. Вони інші. І сьогодні неможливо вже ту інтеграцію реалізувати, яка була прописана в союзному договорі. Тому ми з президентом Росії почали обговорювати так звані карти, щоб пристосувати до нинішніх умов і виробити нові шляхи інтеграції".

"Це ми почали напередодні парламентських виборів (вони були в листопаді минулого року). І ось ми влізли в президентські. Вже не до цього. Бачите, яка метушня. Хтось кричить: а, здає Росії Білорусь! Хтось ще щось там... І ми зупинилися".

Деталі: Відповідаючи на питання про можливу глибину інтеграції з Росією, Лукашенко заявив, що немає ніяких питань з точки зору економічної інтеграції.

Пряма мова: "Ніяких немає проблем. Головне – рівноправна основа. Не все об'єднати і навпіл поділити, це – дурість, ми вдавимося від цього шматка. Повинна бути рівноправна основа".

Деталі: На питання про потенційну глибину інтеграції з військової та політичної точки зору Лукашенко відповів, що не вважає, що сьогодні "треба ламати ті структури в політиці, які є".

Пряма мова: "У нас є Вища Державна рада. Прописані її функції і повноваження. Колосальні. Але Вища Держрада не функціонує на повну своїх повноважень. Союзний Радмін у нас є – спільний уряд. У нас є міжвідомчі ради. Вони не працюють так, як слід.

Перш ніж городити паркан і створювати щось нове, давайте це задіємо. І якщо ми побачимо, що мало, ми зробимо ще один крок".

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