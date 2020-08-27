Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників правоохоронних органів, який у разі потреби може бути відправлено до Білорусі.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия", "Медуза"

Пряма мова: "Російські сили не будуть використовуватися доти, доки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть кордонів, не почнуть розбій".

Деталі: За словами Путіна, резерв підготовлено на прохання Олександра Лукашенка.

За словами Путіна, у випадку з політичною кризою в Білорусі Росія поводиться більш стримано і нейтрально, ніж європейські країни й США.

Цьому передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.