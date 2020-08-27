Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі.

Джерело: Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия", "Медуза"

Пряма мова: "У рамках Союзного договору і в рамках Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є статті, які говорять про те, що всі держави-члени цих організацій – в тому числі, й Союзної держави, там всього дві держави-учасниці: Росія і Білорусія – повинні надавати одна одній допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності.

У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Григорович Лукашенко так і поставив питання – про те, що він хотів би, щоб ми надали при необхідності йому відповідну допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання.

Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів – і я це зробив.

Але ми домовилися також, що він не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю, і доки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж і не приступлять до розбою – не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, намагатися захоплювати адміністративні будівлі тощо.

Але ми в розмові з Олександром Григоровичем (Лукашенком) дійшли висновку про те, що такої необхідності зараз немає – і сподіваюся, її не буде – і тому цей резерв ми і не використовуємо".

Деталі: Путін сподівається, що всі проблеми в Білорусі вирішаться мирним шляхом, а на порушення мітингувальників або правоохоронців відреагує закон.

На думку президента РФ, "правоохоронні органи Білорусі поводяться досить стримано".

За словами Путіна, у випадку з "політичною кризою" в Білорусі Росія поводиться більш стримано і нейтрально, ніж європейські країни й США.

Цьому передувало: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

Тепер Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ про рефінансування білоруського боргу на 1 мільярд доларів.

Чому це важливо: 1 березня 2014 року четвертий президент України Віктор Янукович через акції протесту, які потім назвали "Революцією гідності", звернувся до Володимира Путіна по допомогу. Рада Федерації підтримала звернення президента РФ та дала згоду на введення російських військ на територію Криму.

Кремль скористався з утечі Януковича в РФ – захопив Крим та розпочав війну на сході України. Відтоді АРК окупували росіяни, а частини Донецької й Луганської області – проросійські бойовики, якими керують із РФ.