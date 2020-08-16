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Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу

Неділя, 16 серпня 2020, 15:15
Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу
ТАСС

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, вдруге за вихідні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: сайт Кремля, прес-служба президента Білорусі

Дослівно сайт Кремля: "Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, в тому числі з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні.

З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку".

Деталі: Водночас у прес-службі президента Білорусі повідомили, що під час телефонної розмови в неділю президент Росії "висловив своє бачення обстановки", що складається навколо Білорусі.

Дослівно прес-служба президента Білорусі: "Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що у разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку".

Що передувало: У суботу, 15 серпня, через протести в країні після президентських виборів Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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