Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу

Неділя, 16 серпня 2020, 15:15
ТАСС

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, вдруге за вихідні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: сайт Кремля, прес-служба президента Білорусі

Дослівно сайт Кремля: "Продовжено обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів у Білорусі, в тому числі з урахуванням тиску, що чиниться на республіку ззовні.

З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку".

Деталі: Водночас у прес-службі президента Білорусі повідомили, що під час телефонної розмови в неділю президент Росії "висловив своє бачення обстановки", що складається навколо Білорусі.

Дослівно прес-служба президента Білорусі: "Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань. Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що у разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони реагуватимуть спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку".

Що передувало: У суботу, 15 серпня, через протести в країні після президентських виборів Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу

відеоЛукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"

Видані Росії "вагнерівці" розповіли нову версію подорожі до Білорусі

відеоПосол Білорусі у Словаччині підтримав протести та звинуватив владу у катуваннях

У Мінську бюджетників зганяють на мітинг на підтримку Лукашенка - ЗМІ

інфографікаКоронавірус: за добу виявили ще 1637 заражених, 24 летальних випадки

Усі новини...
Лукашенко
Протести у Білорусі: "Слуги народу" нагадали Лукашенку про долю Януковича
Лукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"
У Мінську почався мітинг на підтримку Лукашенка, на площі - кількасот людей
Останні новини
15:58
Зеленський оновив склад Національної інвестради
15:56
Лукашенко лякає, що у разі повторних виборів Білорусь загине
15:30
Протести у Білорусі: "Слуги народу" нагадали Лукашенку про долю Януковича
15:15
Лукашенко знову поговорив із Путіним: Росія обіцяє допомогу
15:03
Telegram випустив оновлену версію додатка з відеовикликами
14:48
У Франції - найбільша добова кількість заражень з часу послаблення карантину
14:44
За перше півріччя Українське Дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток
14:33
відеоЛукашенко виступив на мітингу на свій захист, вже обіцяє реформи "завтра"
13:53
Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
13:49
фотоНа албансько-грецькому кордоні - черга у 20 км після зміни умов в’їзду
Усі новини...