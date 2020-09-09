Студентам з окупованих територій дозволили вчитися без ізоляції і тесту на COVID

Студенти, які виїжджають із окупованих територій України, можуть приступати до навчання без проходження 14-денної самоізоляції і без тестування на COVID-19.

Джерело: рішення, ухвалене урядом на засідання 9 вересня

Деталі: Члени Кабінету міністрів підтримали пропозицію, озвучену першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростиславом Замлинським. Постанову доопрацюють впродовж доби.

Пряма мова Замлинського: "Даним проєктом постанови передбачається, що молоді люди, які прямують із тимчасово окупованих територій, можуть приступити до навчального процесу без самоізоляції чи обов’язкового тестування. Також ця норма поширюється на осіб, які їх супроводжують.

Даний проєкт погоджено без зауважень з Міністерством охорони здоров’я, Мінекономіки, принципове погодження є Міносвіти, Мінфіну, очікуємо Мін’юсту…. Прошу прийняти з одноденним доопрацюванням".

Цьому передувало:

На початку вересня Міністерство освіти й науки оприлюднило рекомендації для закладів фахової передвищої та вищої освіти на випадок виявлення хворих на COVID-19, які раніше направило вищим навчальним закладам.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції.

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