Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Студентам з окупованих територій дозволили вчитися без ізоляції і тесту на COVID

Середа, 9 вересня 2020, 14:36
Студентам з окупованих територій дозволили вчитися без ізоляції і тесту на COVID
Konotop.city

Студенти, які виїжджають із окупованих територій України, можуть приступати до навчання без проходження 14-денної самоізоляції і без тестування на COVID-19.

Джерело: рішення, ухвалене урядом на засідання 9 вересня

Деталі: Члени Кабінету міністрів підтримали пропозицію, озвучену першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростиславом Замлинським. Постанову доопрацюють впродовж доби.

Пряма мова Замлинського: "Даним проєктом постанови передбачається, що молоді люди, які прямують із тимчасово окупованих територій, можуть приступити до навчального процесу без самоізоляції чи обов’язкового тестування. Також ця норма поширюється на осіб, які їх супроводжують.

Даний проєкт погоджено без зауважень з Міністерством охорони здоров’я, Мінекономіки, принципове погодження є Міносвіти, Мінфіну, очікуємо Мін’юсту…. Прошу прийняти з одноденним доопрацюванням".

Цьому передувало:

  • На початку вересня Міністерство освіти й науки оприлюднило рекомендації для закладів фахової передвищої та вищої освіти на випадок виявлення хворих на COVID-19, які раніше направило вищим навчальним закладам.
  • Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції.

Читайте також: Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019карантиносвітаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: