Самоізоляція: додаток "Дій вдома" вдосконалять

Міністерство цифрової трансформації вдосконалює застосунок "Дій вдома" для проходження самоізоляції, він матиме англомовну версію.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, МОЗ

Деталі: МОЗ спільно з Мінцифрою, Національною поліцією і Прикордонною службою налагоджують роботу сервісу "Дій вдома", щоб спростити визначення кола осіб, контактних із хворим на COVID-19.

Пряма мова Кучера: "Міністерство охорони здоров’я надало свої пропозиції щодо посилення контролю за особами, які повинні проходити обов'язкову самоізоляцію, та щодо кола контактних з ними осіб.

Наразі також вирішується питання перекладу додатку "Дій вдома" англійською мовою для іноземних громадян, які прибувають в Україну з країн червоної зони.

Крім цього, налагоджений функціонал додатку, який дозволяє надсилати повідомлення на номери іноземних операторів мобільного зв’язку, чого не було раніше".