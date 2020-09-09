До Зеленського неможливо потрапити, не погодивши з главою ОПУ – Богдан

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан запевняє, що до глави держави Володимиру Зеленського можна потрапити без узгодження з нинішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Джерело: Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова Богдана: "На даний момент неможливо потрапити до президента, не погодивши з главою Офісу президента (Андрієм Єрмаком - ред.). Це не нормально. Завжди має бути другу та третю думка".

Деталі: На питання "Чому Зеленський, коли з кимось зустрічається, не один в кабінеті?", Богдан відповів: "Це не нормально. Президент повинен спілкуватися один на один з ключовими особами держави. Він повинен отримувати розвідувальну інформацію, економічну, політичну.

Колишній глава ОПУ каже, що на сьогоднішній день "деякі персонажі" запитують у людей "про що ти хочеш поговорити з президентом, цього не говори, а це можеш спробувати".

Богдан запевняє, що при ньому такого не було, він завжди намагався, щоб Зеленський "не був у теплій ванні" і сам "вибирав, куди ми йдемо".